Pracodawcy chcą, by ich kadry po wakacjach pracowały z biura. Ale pracownicy wciąż wolą pracę zdalną

To pracodawcy obiecują za powrót do biura. Zobacz, o co możesz poprosić szefa

Nie da się ukryć, że okres pandemii zapoczątkował rewolucję w podejściu pracodawców do pracy zdalnej i wymusił dużą elastyczność w tym zakresie. Wiele firm zdecydowało się na wprowadzenie zdalnego modelu wykonywania obowiązków na stanowiskach, na których było to możliwe.

Czas na zmianę nawyków

Decyzjom o przywróceniu pracy stacjonarnej – nawet w formie częściowej – przygląda się także firma doradztwa personalnego Hays Poland. Jej przedstawiciele zwracają uwagę na to, że dla osób, które przez ponad rok pracowały z domu, przyzwyczajenie się z dnia na dzień do modelu, w którym dominuje praca stacjonarna, nie będzie łatwe. Wymaga to chociażby zmiany nawyków i dopasowania rozkładu dnia - godziny porannej pobudki, zarezerwowania czasu na dojazdy i zapewnienia opieki dzieciom. Chociaż istnieją osoby, które nie są zwolennikami pracy z domu, to ogromna grupa pracowników umysłowych nie wyobraża sobie powrotu do zasad obowiązujących przed pandemią.