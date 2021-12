Prace drogowe w Sopocie. W weekend 18-19.12.2021 r. zamknięte ulice Księżycowa i Andersa. We wtorek 21.12.2021 r. – Mickiewicza Stanisław Balicki

Do poniedziałkowego poranka z powodu montażu progu zwalniającego zamknięta jest ul. Księżycowa w Sopocie na odcinku w wąwozie. Do soboty nieprzejezdna jest też część ul. Andersa z powodu asfaltowania. We wtorek walce przeniosą się na ul. Mickiewicza.