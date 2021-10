Prace drogowe w Sopocie. Budowa woonerfu na Parkowej spowoduje zamknięcie fragmentów ulic w okolicy

Praca na budowie woonerfu, czyli deptaka na ul. Parkowej, w tym i następnym tygodniu spowodują więcej utrudnień w ruchu. Fragmenty ulic: Chrobrego, Traugutta i Parkowej są nieprzejezdne. Prace prowadzone są na ulicy Chrobrego od alejki nadmorskiej do ulicy Grunwaldzkiej, na ulicy Traugutta oraz fragmencie ulicy Parkowej od ulicy Poniatowskiego do Kilińskiego. Parkowa jest dostępna w kierunku od ul. Kordeckiego do Poniatowskiego. Na odcinku od ulicy Drzymały do ulicy Poniatowskiego, ruch jest dwukierunkowy. Ulica Poniatowskiego przejezdna jest w obu kierunkach, podobnie ulica Drzymały. Drogowcy przypominają jednak, że jest to teren budowy i należy pamiętać o zachowaniu szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po remontowanych odcinkach dróg i chodników.

ZDiZ Sopot

W kolejnym tygodniu planowane jest rozpoczęcie robót na ulicy Poniatowskiego oraz w obrębie skrzyżowania ul. Poniatowskiego z ul. Parkową. Może się to wiązać z zamknięciem ich fragmentów.