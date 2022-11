Praca dla uchodźców. Urząd Pracy i Centrum Wsparcia Ukrainy w Sopocie rozpoczęli szkolenia

Możliwość podjęcia pracy, a co za tym idzie, większa samodzielność jest bardzo ważna dla przebywających w Sopocie uchodźców – mówi Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. – Nikt nie wie, jak długo potrwa wojna w Ukrainie. Część naszych gości podejmuje decyzję, że Polska, Sopot będą ich domem na dłużej, albo nawet docelowo. Dlatego tak ważne jest, by Ukrainki – bo są u nas głównie kobiety – znalazły zatrudnienie, co pozwoli im na niezależne funkcjonowanie. A są to w ogromnej większości panie bardzo dobrze wykształcone, więc na pewno będzie to korzyść dla lokalnego rynku pracy – dodaje wiceprezydentka Magdalena Czarzyńska-Jachim.