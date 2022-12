Prabuty. Policyjny pościg. Mundurowi zatrzymali 21-latka, który prowadził bez uprawnień. Razem z kompanem mieli przy sobie narkotyki

Policyjny pościg w Prabutach

Do opisywanego zdarzenia doszło we środę, 21 grudnia 2022 r. w Prabutach. Około godziny 15.00, policjanci patrolujący rejon na ulicy Parkowej, postanowili zatrzymać do kontroli opla, którym podróżowało dwóch mężczyzn. Kierujący autem młody mężczyzna nie reagował jednak na sygnały policjantów nakazujące zatrzymanie samochodu i zaczął uciekać. Policjanci z Prabut ruszyli więc w pościg za uciekającym oplem.