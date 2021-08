Pozwolenie na broń. Luzowanie rygorów przyniesie bezpieczeństwo, czy bandytyzm? Odpowiadają posłowie Michał Urbaniak i Beata Maciejewska OPRAC.: Jacek Wierciński

Użytkowanie powinno być zostawione człowiekowi. Zamiast obecnych, instytucjonalnych kategorii, powinno dojść do ujednolicenia pozwoleń. Należy propagować i popularyzować w Polsce strzelectwo sportowe czy myślistwo ze względów sprawnościowych – przekonuje w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” poseł Konfederacji Michał Urbaniak, zwolennik szerszego dostępu do broni palnej. Przeciwnego zdania jest posłanka Lewicy Beata Maciejewska, która zastrzega, że jest i pozostanie absolutną przeciwniczką rozpowszechniania dostępu do broni. – Powinniśmy zająć się tolerancją, nauczaniem szacunku dla innych ludzi, praw kobiet i, szerzej, podstawowych praw człowieka – zaznacza.