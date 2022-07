Poznajmy VII Dwór, kolejną dzielnicę Gdańska. Wydarzenia plenerowe zorganizowane przez IKM odbędą się 16 i 17 lipca

Położona między Strzyżą i Oliwą, „przyklejona” do lasu i nieco oddalona od głównych dróg, dzielnica VII Dwór to nieoczywisty skarb Gdańska. Bogata przyrodniczo i historycznie posiada własne tempo i atmosferę.

- Odkrywając VII Dwór zauważyliśmy, że jest to miejsce, w którym występuje dość rzadko spotykane w dzisiejszych czasach zjawisko sąsiedztwa bliskości. Ludzie się tu znają, szanują, są dla siebie mili – na pewno wpływ na to ma bliskość natury i kameralny charakter tego osiedla - mówi Natalia Cyrzan, pomysłodawczyni i kuratorka wydarzenia.

Duża część programu „Miasto, kocham” budowana była wspólnie z mieszkańcami i mieszkankami dzielnicy, a jego kształt odpowiada na sąsiedzką i społeczną specyfikę osiedla. Wydarzenie – choć oczywiście otwarte dla wszystkich – ma przede wszystkim uszanować potrzeby samych siedmiodworzan. Stąd na przykład szeroka oferta zajęć dla osób w każdym wieku.

- Poza zabawami i warsztatami dla najmłodszych, przewidzieliśmy całą serię zajęć zaprojektowanych specjalnie dla seniorów. Mając na uwadze spokój i wypoczynek mieszkańców, postanowiliśmy do minimum ograniczyć liczbę koncertów i nie przeciągać programu do późnych godzin - dodaje Natalia Cyrzan.