Poznaj sposoby na ślimaki w ogrodzie! Po deszczu to prawdziwa zmora, ale są proste sposoby Agata Wodzień-Nowak

IOR wymienia ważniejsze szkodniki występujące w Polsce: Arion vulgaris – ślinik pospolity (opisywany wcześniej, jako Arion lusitanicus), Arion rufus – ślinik wielki, Deroceras reticulatum – pomrowik plamisty, Deroceras laeve – pomrowik mały.

Zwłaszcza po opadach więcej osób pyta, jak zwalczać ślimaki albo wręcz, jak je wytępić. Chętnie sięgamy po naturalne i proste sposoby na ślimaki. Jest ich co najmniej kilka. Jedne polegają na sadzeniu odpowiednich roślin, które "odstraszą" te mięczaki, inne metody opierają się na stosowaniu pułapek czy odpowiednich środków. Ślimaki to prawdziwa zmora w ogródkach i na niektórych plantacjach. Niszczą warzywa i kwiaty na rabatach. Pozostawione same sobie mogą pozbawić liści nasze ulubione róże czy sałatę. W Polsce problem ze szkodliwością ślimaków z roku na rok jest coraz większy - sygnalizują naukowcy z Instytutu Ochrony Roślin. Jak zwalczyć ślimaki w ulubionych rabatach i uprawach rolniczych?