Poznaj Gdańsk: kolejny sezon z Lokalnymi Przewodnikami i Przewodniczkami – nowa dzielnica dołącza do projektu OPRAC.: Anna Szałkowska

Poznaj Gdańsk. Wakacje to doskonały moment, by poznać swoje miasto korzystając z projektu Lokalni Przewodnicy i Przewodniczki, realizowanego przez Instytut Kultury Miejskiej. Dostępna rejestracja na spacery po dzielnicach, których w tym roku będzie aż osiem. Do Zaspy, Biskupiej Górki, Dolnego Miasta, Oruni, Oliwy, Nowego Portu i Wyspy Sobieszewskiej dołączają Aniołki. Wszystkie spacery są bezpłatne, ale obowiązują zapisy poprzez formularz online: www.ikm.gda.pl/zapisy.