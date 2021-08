Pożary w woj. pomorskim, wypadki, interwencje - 30.08.2021. Gdzie wezwano straż pożarną? Newsroom 360

Pożary, wypadki i wszelkie inne interwencje straży pożarnej w woj. pomorskim Wojciech Wojtkielewicz

30.08.2021 na Facebooku pojawił się post: "Poniedziałek z Archiwum cz. 100: Pechowa akcja gdyńskich strażaków. Na setną część archiwum, niemiłe wspomnienie dla strażaków z gdyńskiej "czwórki". Był wieczór 19 Lutego 2012 roku, na skrzyżowaniu Wielkopolskiej i Sopockiej w Gdyni doszło do kolizji samochodu osobowego ze słupem oświetleniowym. Do zdarzenia wyjechały dwa wozy strażackie i policja. Przed 21:00 do koszar wrócił jeden z wozów, na miejscu zdarzenia został MAN TGM 18.330 – GCBA 5/35 - 434[G]25. Dowodzący akcją wezwał pługopiaskarkę. Kierowca pługopiaskarki z całym impetem uderzył w wóz strażacki, wóz przewraca się na radiowóz policji i samochód osobowy, który brał wcześniej w kolizji. "Policyjna KIA została kompletnie zmiażdżona, na szczęście funkcjonariuszy w środku nie było - mówi kpt. Łukasz Płusa, rzecznik gdyńskiej straży pożarnej. Natomiast czterech strażaków znajdujących się wewnątrz naszego wozu doznało lekkich stłuczeń. Żaden z nich nie chciał pomocy lekarskiej" - podaje portal gdynia.naszemiasto.pl. Strażacy zamiast do karetki pospieszyli udzielić pomocy uwięzionemu w pługopiaskarce kierowcy. On także doznał ogólnych stłuczeń. Najprawdopodobniej doznał też złamania nogi. Foto: Tomasz Kolowski/gdynia.naszemiasto.pl oraz KM PSP w Gdyni i TrójmiastoTV. ". Sprawdź, jak wygląda obecnie praca strażaków w woj. pomorskim 30.08.2021. Gdzie są pożary?