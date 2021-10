Pożary w woj. pomorskim, wypadki, interwencje - 11.10.2021. Gdzie wezwano straż pożarną? Newsroom 360

Pożary, wypadki i wszelkie inne interwencje straży pożarnej w woj. pomorskim Piotr Krzyżanowski

10.10.2021 na Facebooku pojawił się post: "❗ Wypadek? Podanie prawidłowej lokalizacji zdarzenia to podstawa. Trójkąt ostrzegawczy to obowiązkowe wyposażenie każdego pojazdu, ale nie wystarczy go mieć. Trzeba też wiedzieć w jakiej odległości od pojazdu się go ustawia. Grafika do dowolnego wykorzystania ;). ". Sprawdź, jak wygląda obecnie praca strażaków w woj. pomorskim 10.10.2021. Gdzie są pożary?