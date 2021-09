Pożary w woj. pomorskim, wypadki, interwencje - 1.09.2021. Gdzie wezwano straż pożarną? Newsroom 360

Pożary, wypadki i wszelkie inne interwencje straży pożarnej w woj. pomorskim Wojciech Wojtkielewicz

Gdzie jest pożar w woj. pomorskim? Sprawdź aktualne (1.09.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Przedwczoraj (29.08) ok. godz. 18-tej doszło do wypadku na DW 235 (Odcinek Lipusz - Korne). Samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Jedna osoba została poszkodowana - pasażer, kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Strażacy zakończyli działania ok. godz 19.00, na miejscu pozostała policja która prowadziła swoje czynności. SiS: OSP Lipusz, JRG Kościerzyna, ZRM i Policja. Dziękujemy za informacje i zdjęcia. ".