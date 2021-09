Pożary w woj. pomorskim 9.09.2021, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie wezwano straż pożarną?

Pożary w woj. pomorskim - 9.09.2021

17:24 Nowy Targ, p. sztumski. Pożar stajni - ok. 40 sztuk bydła w środku, prawdopodobnie dach w ogniu. Na miejscu 7 zastepów.

Poniedziałek z Archiwum cz. 101: Ratownik 3 - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w 2006 roku. Na dziś coś ratownictwa lotniczego - śmigłowiec MI-2 po lądowaniu w centrum miasta Gdańsk, skrzyżowanie 3-go Maja i Armii Krajowej do 2012 służyło jako lądowisko dla ratunkowych śmigłowców, stąd pacjent karetką trafiał do Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika. W tle jeszcze centrum handlowe "Gildia". Dziś mamy tutaj wielki budynek centrum handlowego, a śmigłowce lądują na specjalnym lądowisku przy szpitalu. Tramwaje ze zdjęcia już pocięte, a sam śmigłowiec w 2011 roku poruszał się na lawecie. Co z nim dokładnie, nie wiadomo. Śmigła w akcji