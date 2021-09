Pożary w woj. pomorskim 8.09.2021, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie wezwano straż pożarną?

Gdzie jest pożar w woj. pomorskim? Sprawdź aktualne (8.09.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "7:00 Gdańsk, zjazd z S7 na Trasę Sucharskiego. Dalej trwają utrudnienia w związku z wypadkiem dwóch ciężarówek, jedna osoba została ranna, na miejscu było 6 zastepów, duży wyciek w obrębie pasa drogowego (oszacowano zapotrzebowanie na 300 kg sorbentu). Dziękujemy za zdjęcia. ".

Gdzie ostatnio wybuchł pożar w woj. pomorskim? Gdzie trzeba było uprzątnąć powalone drzewo, a gdzie zdjąć kota z dachu? Zobacz, jak ciężką pracę codziennie wykonują strażacy. Śledź razem z nami ich profil na Facebooku.

Interwencje strażaków w woj. pomorskim - 8.09.2021

1:37 Gdańsk, zjazd z S7 na Trasę Sucharskiego, wypadek dwóch ciężarówek, jedna wjechała w drugą. Na miejsce udają się zastępy z JRG 2 i JRG 1 (301-44). 2:15 Na miejscu jest karetka i policja. Dziękujemy za dodatkowe informacje. fot. Kamery - GDDKiA Gdańsk

Poniedziałek z Archiwum cz. 101: Ratownik 3 - Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w 2006 roku. Na dziś coś ratownictwa lotniczego - śmigłowiec MI-2 po lądowaniu w centrum miasta Gdańsk, skrzyżowanie 3-go Maja i Armii Krajowej do 2012 służyło jako lądowisko dla ratunkowych śmigłowców, stąd pacjent karetką trafiał do Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika. W tle jeszcze centrum handlowe "Gildia". Dziś mamy tutaj wielki budynek centrum handlowego, a śmigłowce lądują na specjalnym lądowisku przy szpitalu. Tramwaje ze zdjęcia już pocięte, a sam śmigłowiec w 2011 roku poruszał się na lawecie. Co z nim dokładnie, nie wiadomo. Śmigła w akcji

