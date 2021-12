Pożary w woj. pomorskim 7.12.2021, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie wezwano straż pożarną? Newsroom 360

Pożary, wypadki i wszelkie inne interwencje straży pożarnej w woj. pomorskim Piotr Krzyżanowski

Gdzie jest pożar w woj. pomorskim? Sprawdź aktualne (7.12.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Hoł! Hoł! Hoł! 🎄☃️🎁 W dniu wczorajszym, ok. godz. 16:00 zadysponowano naszego Żuka do gdańskiej dzielnicy Letnica, celem przywiezienia Świętego Mikołaja wraz z prezentami pod choinkę przy rondzie na wysokości Polsat Plus Arena Gdańsk. Dzięki postawie naszego redaktora Jakub Skrzypek - kierowcy Żuka udało się na czas dowieźć świętego mikołaja, by ten mógł zapalić światełka na choince oraz wręczyć dzieciom prezenty, sprawiając wszystkim radość w tym, radnym dzielnicy Letnica, na czele z przewodniczącą zarządu - Marzeną Kolmer oraz Piotrem Borawskim, zastępcą prezydent Gdańska, a także Cezaremu Śpiewak-Dowbór, miejski radny, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w RMG. Nasz Żuczek jak widać ma się dobrze i jeszcze nie chce zapaść w sen zimowy, na pewno jeszcze w tym roku pokaże się na mieście. fot. Dominiki Paszliński / www.gdansk.pl Rada Dzielnicy Letnica Cezary Śpiewak-Dowbór - Radny Miasta Gdańska Piotr Borawski - Wiceprezydent Gdańska Miasto Gdańsk. ".