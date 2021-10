Pożary w woj. pomorskim 5.10.2021, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie wezwano straż pożarną?

Gdzie wzywają straż pożarną? - 5.10.2021

Strażak ochotnik w czasie wolnym uratował rodzinę: W Poniedziałek 27 Września 2021 w miejscowości Kowalewo Pomorskie (Kujawsko-Pomorskie) w godzinach wieczornych mężczyzna biegał po rynku miasteczka i wołał pomocy, prywatnie był tam też Dawid Gackowski - na co dzień Meteo Pomorze oraz strażak ochotnik w OSP Kowalewie, a wcześniej w OSP Łubiana. Ochotnik podszedł do mężczyzny i wypytał co się stało, mężczyzna przekazał: "2 osoby nieprzytomne w tym dziecko 4 miesięczne" Dawid ruszył na pomoc, już po wejściu do mieszkania Dawida zaczęła boleć głowa oraz odczuwał stan jak po spożyciu alkoholu. Strażak ochotnik wycofał się z mieszkania na zewnątrz, powiadomił służby ratunkowe o zatruciu tlenkiem węgla i osobach poszkodowanych, Dawid jeszcze kilka razy wracał do mieszkania, udało się mu ewakuować w pierwszej kolejności dziecko, a po chwili osoby dorosłe. Na miejsce szybko dojechał zespół PRM oraz zastęp z OSP Kowalewo Pomorskie. Osobom podano tlen i przetransportowano do szpitali. Gratulujemy postawy koledze - bo strażakiem się jest, a nie bywa. I zachęcamy i apelujemy do zakupu czujników tlenku węgla, nie kosztują dużo - a ratują życie.