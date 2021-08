Pożary w woj. pomorskim 20.08.2021, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie wezwano straż pożarną?

Strażacy mają mnóstwo wezwań - nie tylko do pożarów czy wypadków, ale również do przysłowiowego kota na dachu. Śledźcie razem z nami ich działania w województwie pomorskim. Gdzie ostatnio interweniowała straż pożarna?

Gdzie wzywają straż pożarną? - 20.08.2021

❗PILNE ❗ZAGINĘŁA 24-LETNIA KOBIETA. Kobieta ubrana w koszulkę na ramiączkach i bieliznę, na boso wyszła z domu w Perlinie (gmina Gniewino) w czwartek (19 sierpnia) nad ranem. Trwa akcja poszukiwawcza. W poszukiwaniach uczestniczą policjanci, do działań włączyli się strażacy z Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej Choczewo i leśnicy z Nadleśnictwa Choczewo.

❗12:40 Utrudnienia na drogach - GDAŃSK. Droga S6 - 332.7km - odcinek Gdańsk Lotnisko - Gdańsk Karczemki. Najechanie pojazdu na urządzenie drogowe (bariery energochłonne). Zablokowany jest lewy pas ruchu w kierunku Gdańska. Służby na miejscu. Gdańsk, skrzyżowanie ul. Małomiejskiej z ulicą Ptasią. Kolizja dwóch samochodów osobowych. Ruch wahadłowy. Na miejscu zastęp SP i Policja. Gdańsk, ul. Sikorskiego. Samochód potracił osobę na hulajnodze, pas do skrętu na ul. Dragana zajęty przez służby.

Więcej informacji i zdjęcia z pożaru domu, do którego doszło dzisiejszej nocy na ul. Przegalińskiej w Gdańsku.

To nie jedyny pożar w nocy. Ok. godziny 1-wszej doszło do pożaru budynku na ul. Przegalińskiej 85 w Gdańsku Sobieszewie.