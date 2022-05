Pożary w woj. pomorskim 14.05.2022, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie wezwano straż pożarną?

Wojna na Ukrainie. Ołena Zełenska dziękuje Polakom. "Z takimi przyjaciółmi na pewno wygramy"

Ołena Zełenska zamieściła na Facebooku wpis, w którym dziękuje Polsce. "Dziękuję, Polsko! To, co robicie dla nas, to więcej niż pomoc" - napisała pierwsza dama...