Pożary w woj. pomorskim 12.10.2021, zablokowane drogi, utrudnienia. Gdzie wezwano straż pożarną?

Gdzie wzywają straż pożarną? - 12.10.2021

Poniedziałek z Archiwum cz. 105: Pożar w Zajączkowie Tczewskim, a miały być ćwiczenia wojewódzkie... Awaria facebook-a powstrzymała publikacje w poprzedni Poniedziałek. To miał być wyjazd na międzywojewódzkie ćwiczenia straży pożarnej "BALTECH 2016" w Tczewie, by wykonać relację dla portalu Strazacki.pl - portal strażaków , udałem się tam wraz z redaktorem Gdańsk 112 . Pod JRG Tczew dojechaliśmy około 12:45, wcześniej mijając miejsce pożaru przy drodze krajowej 91. Wtedy nie wiedzieliśmy, że tutaj rozegra się spory pożar, i że za kilkanaście minut tam wrócimy. 30 październik 2016 roku do SK KP PSP Tczew, wpływa zgłoszenie o pożarze hali w Zajączkowie 27. Rozlegają się w strażnicy dzwonki, a na wyświetlaczu pojawią się liczby 2, 3, 4, strażacy zebrani na placu w pośpiechu ubierają się, wyjazd na sygnale - GBA, GCBA, SLRR. W tym samym czasie daleko w oddali widać duży i czarny słup dymu, wsiadamy w samochód, udajemy się na miejsce pożaru. Pożar widać z każdego miejsca w Tczewie, a sam dym sięga kilka kilometrów. Wiedzieliśmy już, że sytuacja jest poważna. Dojechaliśmy na miejsce, chwilę za nami przyjechała drabina 37 metrów. Ogień jest już rozwinięty na miejscu akcji oprócz tych czterech wozów jest OSP Miłobądz. Strażacy walczą z pożarem hali o wymiarach 80x50, trwa walka w obronie budynku obok, budynek zaczął się palić od palet które były składowane obok hali w której odbywała się produkcja artykułów higienicznych. Niewydolna sieć hydrantowa sprawia, że na miejsce zadysponowane są kolejne siły i środki z powiatu - wszyscy pracownicy hali zostali ewakuowani, nie ma osób poszkodowanych. Strażakom udaje się po pewnym czasie uratować budynek, który się nadpalił. Ok. 30 minut od przyjazdu, strażakom nie udaje się dotrzeć do innej części budynku. Wiatr przenosi ogień na palety, kontener śmietnikowy, zbiorniki po substancji, oraz na łąkę. Czasem dochodzi do wybuchów substancji służących do produkcji. Sytuacja nie jest opanowana - dach się zapada. Przybywają kolejne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Dalej trwa rozpoznanie alternatywnych źródeł poboru wody. W oddali drogą radiową słychać "Koniec wody". Decyzją Kierującego Działaniami Ratowniczymi trwa budowanie zasilania ze stawu oddalonego kilometr od miejsca pożaru, równocześnie zastępy z OSP Miłobądz, Gniszewo, Turze, Swarożyn, dowożą wodę z oddalonej ok. 3 km stacji benzynowej. Docierają strażacy zadysponowani z Pruszcza Gdańskiego oraz JRG 3 Gdańsk Orunia. Do 13:30 pracuje 13 zastępów. Sytuacja ok. 14:00 zostaje opanowana. Przed strażakami jeszcze sporo pracy - dalsze gaszenie, na miejsce dociera Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z Gdańska bryg. Tomasz Komoszyński. Jak poinformował mnie obecny na miejscu rzecznik prasowy KW PSP Gdańsk st. kpt. Łukasz Płusa - Na chwilę obecną tj. 15:30 jest 25 zastępów, w tym 10 z OSP, dodając o opóźnionych ćwiczeniach w ramach "BALTECH 2016". Dochodzi 16:30 ogień już tylko w środku hali nie daje o sobie zapomnieć. Kilka minut po 17 odsyłano pojazdy z Gdańska i Pruszcza Gdańskiego, a chwilę wcześniej na miejsce dojechał specjalistyczny kontener przeciw-gazowy z JRG 1 Gdynia. Strażacy całą noc prowadzili działania na miejscu akcji, kilka minut przed 9-tą rano na miejscu był 1 zastęp strażacki z OSP Dalwin. Na razie nie wiadomo co było przyczyną pożaru, wykaże to dochodzenie policyjne. Ćwiczenia "BALTECH 2016" w Tczewie odbyły się z kolei o 16. Siły i Środki użyte w akcji: JRG 1 Tczew: 541[G]22 Renault Midlum - GBA 2,5/24 541[G]26 Mercedes Atego - GCBA 5/32 541[G]51 Iveco Eurocargo - SD37 541[G]81 Scania P320 - SKw 541[G]90 Nissan Navarra - SLRR KP PSP Tczew 540[G]90 Nissan Qashqai - SLRR 540[G]91 Skoda Octavia - SLOp 540[G]55 Fiat Freemont - SLRR Ochotnicze Straże Pożarne: 549[G]01 Mercedes Atego 1530 - GBA 2,5/24 OSP Gniszewo 549[G]02 Jelcz 004 - GCBA 6/32 OSP Gniszewo 549[G]06 Volvo FL240 - GBA 2,5/16 OSP Miłobądz 549[G]11 Iveco Eurocargo 150E28 - GBA 3,5/16 OSP Turze 549[G]21 Mercedes Atego 1833 - GCBA 5/32 OSP Pelplin 549[G]26 Star 266 - SH18 OSP Pelplin 549[G]41 MAN TGM 18.340 - GCBA 5/32 OSP Gniew 549[G]71 Land Rover - SLRR OSP Tczew 549[G]73 Jelcz 420 - SH30 OSP Tczew 549[G]82 Star 244 - GBA 2,5/16 OSP Swarożyn Pozostałe: 303[G]25 Renault Kerax - GCBA 12/50 JRG 3 Gdańsk Orunia 331[G]25 MAN TGM 18.340 - GCBA 5/35 JRG Pruszcz Gdański 431[G]71 Iveco Trakker - SCKn + 431-K1 (Kontener P-GAZ) KW PSP Gdańsk 220[G]XX Skoda Octavia - SLOp 220[G]92 Nissan Pathfinder - SLRR