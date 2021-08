Pożar we Władysławowie. Spłonął dom Tomka - ratownika morskiego SAR. Jego koledzy zorganizowali zbiórkę [JAK POMÓC?] Magdalena Gębka-Scuffins

Przy ul. Nadmorskiej we Władysławowie doszło do ogromnego pożaru, który strawił dom Tomka - ratownika morskiego SAR. Na miejscu pracowało aż pięć zastępów straży pożarnej z powiatu puckiego; choć nikomu z domowników nie stała się krzywda, to stracili oni dorobek życia. Na reakcję SAR-skich kolegów Tomka nie trzeba było długo czekać: założyli zrzutkę, by mu pomóc.