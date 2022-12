Pożar we Władysławowie. Ogień wybuch w zakładzie wulkanizacyjnym przy drodze na Półwysep Helski. Ogień gasiły 3 zastępy | ZDJĘCIA, WIDEO

Pożar we Władysławowie (31.12.2022). Ogień wybuch w zakładzie wulkanizacyjnym

Ogień w firmie wulkanizacyjnej we Władysławowie wybuchł ok. godziny 7 rano w ostatni dzień 2022 roku. Strażaków o pożarze powiadomiono o godz. 7:33. Według zgłoszeń miało palić się składowisko opon, co sugerować mogły kłęby czarnego dymu i dość duże płomienie.

Jak jednak szybko ustalili strażacy, ogień wybuchł w metalowym baraku - gdzie mieściła się siedziba zakładu wulkanizacyjnego.