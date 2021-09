Pożar w Górkach koło Kwidzyna. Pięć osób trafiło do szpitala, z budynku ewakuowano 20. Przyczyną pożaru niedopałek papierosa?

Do pożaru domu wielorodzinnego w Górkach doszło w nocy z soboty na niedzielę. Dyżurny straży pożarnej przyjął zgłoszenie o pożarze w mieszkaniu o godz. 3.30.

- Na miejsce skierowano trzy zastępy Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie oraz jeden zastęp OSP Kwidzyn. Okazało się, że poprzez wrzucenie niedopałka papierosa do szafki pod zlewem w kuchni, doszło do zadymienia mieszkania oraz klatki schodowej. W wyniku czego z budynku ewakuowano 20 osób, natomiast 5 trafiło do szpitala na obserwację. Dzięki szybkiej reakcji i interwencji straży, pożar został szybko ugaszony i nie zrobił dużych strat - informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kwidzynie kpt. Krzysztof Skoczek.

Przyczyną pożaru najprawdopodobniej był niedopałek papierosa.