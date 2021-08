Pożar w Brzeźnie! Płonie byłe kowbojskie ranczo. Na miejscu 7 zastępów straży pożarnej

Zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło do służb ratunkowych ok. godz. 15.45. Wynikało z niego, że z niewyjaśnionych przyczyn doszło do zapalenia kilku obiektów funkcjonującego do niedawna w tym miejscu kowbojskiego miasteczka pn. "Ranczo Promenada". Z uwagi na drewniane konstrukcje, pożar bardzo szybko rozprzestrzenił się na kolejne budynki.

Pożar od śmietnika?

- Kompleks, obecnie pustostan, w większości objęty jest pożarem - informuje dyżurny stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. - Na miejscu pracuje siedem zastępów straży pożarnej. Z uwagi na skalę zdarzenia, należy spodziewać się, że działania potrwają przez dłuższy czas.

Teren wokół rancza został wygrodzony, by nie dopuścić w pobliże ogrodzenia rancza użytkowników pobliskiej ścieżki w kierunku molo w Brzeźnie. Na tę chwilę nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Świadkowie zdarzenia mówią, że możliwą przyczyną pożaru mogło być zapalenie odpadów w w pobliskim śmietniku. Szczegółowe okoliczności zdarzenia będzie wyjaśniać policja.