Pożar torfowiska w Otominie. Długa i trudna akcja gaśnicza strażaków. Z ogniem walczyli 6 godzin Arkadiusz Kosiński

Strażacy z powiatu gdańskiego i Gdańska walczyli z pożarem torfowiska w Otominie n w gminie Kolbudy. Jak mówią leśnicy, to nie był łatwy rodzaj ognia do ugaszenia. Pożarem objęte było ok. 70 metrów kw. powierzchni torfowiska.