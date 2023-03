Pożar piekarni i samochodów przy ul. 3 Maja w Wejherowie! | ZDJĘCIA

Służby zgłoszenie o pożarze otrzymały przed godz. 19 we czwartek, 16 marca 2023 roku. Na miejsce zdarzenia zadysponowanych zostało 7 zastępów straży pożarnej.

- Paliły się trzy samochody, dwa dostawcze i jeden osobowy. Ogień rozprzestrzenił się też na piętro i parter budynku - informuje st. kpt. Mirosław Kuraś, oficer prasowy w KP PSP w Wejherowie. - Była to trudna akcja gaśnicza ze względu na to, że to stary obiekt i do budowy wykorzystano łatwopalne elementy.