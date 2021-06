Pożar na złomowisku w Nowym Barkoczynie 8.06.2021 r. Płonęły wraki aut

Pożar na złomowisku w Nowym Barkoczynie 8.06.2021 r.

We wtorek 8.06.2021 r. doszło do pożaru złomowiska w Nowym Barkoczynie. Strażacy otrzymali wezwanie ok. godz. 12:00. Z ogniem walczyło sześć zastępów straży.

Po przybyciu jednostek na miejsce okazało się, że płoną wraki samochodów. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i rozpoczęli walkę z ogniem. Akcja trwała ponad dwie godziny.

Jednostki biorące udział w zdarzeniu:

OSP Nowa Karczma

OSP Nowa Karczma

OSP Grabówko

OSP Wielki Klincz

OSP Lubań

PSP Kościerzyna

Policja

Fot. OSP Nowa Karczma, Komenda Powiatowa PSP w Kościerzynie