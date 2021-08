Pożar kamienicy w Gdańsku Wrzeszczu przy ul. Smoluchowskiego. To było podpalenie? Śledztwo w tej sprawie trwa. Do zdarzenia doszło 2.08.2021

Pożar kamienicy przy ul. Smoluchowskiego w Gdańsku został wywołany umyślnie. To założenie śledztwa, które zostało wszczęte w sprawie zdarzenia z poniedziałku, 2 sierpnia. Podpalenie jest także prawdopodobne we wstępnej ocenie biegłego, który badał miejsce pożaru.

– Prokurator dokonał oględzin pogorzeliska, wraz z biegłym z zakresu pożarnictwa, zabezpieczono ślady niedługo po pożarze. Oględziny zostały powtórzone kolejnego dnia, wykorzystano do nich również drona, z uwagi na to, że wejście do budynku nie było bezpieczne – mówi prok. Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. – Na tym etapie postępowania wszystko wskazuje, że najprawdopodobniej przyczyną pożaru w kamienicy było podpalenie.