Pożar domu w Pruszczu Gdańskim. 8.06.2021 r. Trwa akcja ratunkowa strażaków przy ul. Korzeniowskiego. Poszkodowany ratownik OSP

– Cały czas trwa akcja strażaków. Zgłoszenie o pożarze poddasza pustostanu przy Korzeniowskiego 49 otrzymaliśmy o 17:55. To budynek 3-kondygnacyjny, w środku pełno śmieci, co utrudnia strażakom dostęp do zarzewia ognia – informuje mł. bryg. Wojciech Wanat, zastępca komendanta powiatowego PSP w Pruszczu Gdańskim.