Pożar domu w Nowinach w gminie Kolbudy 4.01.2022 r. Jedna osoba została ewakuowana

Pożar w Nowinach w gminie Kolbudy 4.01.2022 r.

We wtorek (4.01.2021 r.) po godzinie 13 doszło do pożaru budynku mieszkalnego w miejscowości Nowiny (gmina Kolbudy, powiat gdański). Do zdarzenia zadysponowanych zostało pięć zastępów straży pożarnej. Po dotarciu na miejsce służby ewakuowały z płonącego domu mężczyznę.

- W wyniku pożaru jedna osoba została poszkodowana - podaje mł. asp. Marcin Tabiś z Komendy PSP w Pruszczu Gdańskim. - Mężczyzna odniósł lekkie poparzenia pierwszego stopnia - dodaje.

Strażacy opatrzyli poszkodowanego mężczyznę. Na tę chwilę udało się już opanować ogień. Działania strażaków na miejscu zostały zakończone. Nie wiadomo jeszcze, co było bezpośrednią przyczyną pożaru.