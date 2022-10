Pożar budynku mieszkalnego w Grzebieńcu koło Brodnicy Górnej. Dwie osoby poszkodowane, w tym dziecko! Lucyna Puzdrowska

We wtorek, 4 października około godz. 22 doszło do pożaru budynku mieszkalnego w Grzebieńcu koło Brodnicy Górnej w gminie Kartuzy. Dwie osoby z domowników zostały przetransportowane do szpitala, w tym 13-letni chłopiec. Straty wynoszą 450 tys. zł. Z pożarem walczyło 10 zastępów straży pożarnej.