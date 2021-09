Powstanie droga z Nowej Wsi na osiedle Piaski. Dzięki tej „małej obwodnicy” będzie jak omijać korki w Malborku

– Kończymy przygotowanie dokumentacji technicznej. Droga zacznie się w Nowej Wsi przy pętli autobusowej i przebiegać będzie polami w stronę malborskiego osiedla Piaski II . Ale jest też druga opcja, by skierować trasę w pole, wówczas wyjazd byłby b]na Rakowcu[/b], ominąłby osiedle – słyszymy od Marcina Kwiatkowskiego, wójta gminy Malbork .

Ta „mała obwodnica”, która przez pola połączy drogę wojewódzką nr 515 z drogą krajową nr 22, nie będzie miała standardu drogi ekspresowej. Ale to, co planuje gmina i tak wystarczy, by ułatwić życie kierowcom. Jak przewiduje wstępny plan, nawierzchnię tworzyć będą dwa pasy z żelbetowych płyt drogowych o wymiarach 3 na 1,5 metra, między którymi będzie 80-centymetrowa przerwa wypełniona kruszywem. Materiałem tym mają być również umocnione pobocza.