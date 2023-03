Powstała wyjątkowa makieta Bazyliki Mariackiej. Jest w całości zrobiona z zapałek! Można ją już oglądać w Gdańsku [ZDJĘCIA]

Makieta Bazyliki Mariackiej z zapałek

Aby przekazać Bazylice niezwykły podarunek, do Gdańska przybyła specjalna delegacja z Lubeki. Jak czytamy na stronie gdańsk.pl, to już kolejny prezent od Bractwa Ław Dworu Artusa. Pierwszym był klucz do drzwi bocznych Kościoła Mariackiego.

Autorem makiety jest Alfred Hübner - pastor zmarły w 1991 roku. Model został wykonany dość wiernie, choć sprawne oko na pewno zauważy nieznaczne różnice. Dlaczego zbudował on akurat Bazylikę Mariacką - nie wiadomo. Modelarstwem najprawdopodobniej zajmował się hobbistycznie. Jego dzieło powstało ponad 40 lat temu, ale do dziś pozostało w świetnym stanie. Do konstrukcji zużytych zostało aż 220 tysięcy zapałek.

Gdzie znajdziecie makietę? Wchodząc od głównego wejścia wystarczy zwrócić się w prawą stronę! Sprawdźcie sami, czy wygląda jak oryginał