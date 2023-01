Powiat wejherowski: Ponad 3 tysiące interwencji strażaków w 2022 roku. O 8,5 proc. więcej niż rok wcześniej Tomasz Smuga

W 2022 roku strażacy z powiatu wejherowskiego odnotowali 3065 interwencji, czyli o 8,5 proc. więcej niż rok wcześniej. To o 241 zdarzeń więcej w porównaniu do 2021 roku. A do jakich wezwań wyjeżdżali strażacy? Możecie to zobaczyć m.in. na filmiku opublikowanym w mediach społecznościowych OSP w Bolszewie autorstwa Pawła Hebdy.