Powiat sztumski. 19-letnia kobieta zjechała z drogi, uderzyła w drzewo i... trafiła do szpitala! Witold Chrzanowski

Powiat sztumski. 19-letnia kobieta zjechała z drogi, uderzyła w drzewo i... trafiła do szpitala! KPP Sztum Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Każdy wypadek to suma różnych zdarzeń. Tym razem prawdopodobną przyczyną zdarzenia drogowego było niedostosowanie prędkości do panujących warunków. Policjanci sztumskiej komendy wyjaśniają okoliczności wypadku, do którego doszło na trasie Górki- Mleczewo, gdzie osobowe audi zjechało na pobocze, a następnie uderzyło w drzewo.