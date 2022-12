Powiat malborski. W sobotę 24.12. strażacy mieli sporo pracy. W gminie Lichnowy auto dachowało, a w gm. Miłoradz wjechało w płot

Powiat malborski. Bardzo trudne warunki na drogach w sobotę 24.12.

Od sobotniego poranka warunki do jazdy w wielu miejscach były bardzo trudne. Na drogach utworzyła się "szklanka", więc kierowcy musieli zachowywać szczególną ostrożność, by uniknąć poślizgów. Ale czasem było to bardzo trudne.

Przykładem było zdarzenie, do którego doszło w Starej Wiśle (gm. Miłoradz), na drodze między Kończewicami a Lisewem Malborskim. Samochód osobowy wypadł z jezdni i uderzył w ogrodzenie posesji. Na miejscu interweniowały zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Malborku, OSP Kończewice i OSP Miłoradz.