Powiat kościerski. Sezon na grypę w pełni. Coraz więcej mieszkańców walczy z infekcjami. U dzieci najczęściej występuje wirus RSV

Powiat kościerski. Trwa sezon grypowy

Grypa i inne infekcje wirusowe szaleją w powiecie kościerskim. W przychodniach i aptekach kolejki. Coraz więcej osób skarży się na różne dolegliwości. Wielu z nich leczy się ogólnodostępnymi lekami. Najczęściej występujące objawy to gorączka i kaszel.

Jak wynika z informacji przekazanych przez resort zdrowia, w całej Polsce odnotowuje się coraz większy problem z groźnym wirusem dla dzieci - RSV. Część małych pacjentów niestety trafia do szpitala.

Choć sytuacja w wielu placówkach medycznych na terenie Polski wygląda naprawdę niebezpiecznie, to jednak w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie jak na razie jest stabilna i pomimo zwiększonej liczby chorych, miejsc w oddziałach jeszcze nie brakuje. Trzeba jednak podkreślić, że na niektórych wprowadzono zakaz odwiedzin, a jeśli już te się odbywają, to pojedynczo i obowiązkowo w maseczce. Dotyczy to m.in. Oddziału Chorób Wewnętrznych.