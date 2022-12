Powiat kartuski. Finał Szlachetnej Paczki 2022. To rekordowy Weekend Cudów Szlachetnej Paczki. Zobaczcie zdjęcia!

Powiat kartuski. Finał Szlachetnej Paczki. Co działo się w Kartuzach?

Na dni 10-11 grudnia przypadł Weekend Cudów, czyli finał Szlachetnej Paczki. Co roku w tym czasie darczyńcy zwożą do magazynów przygotowane zestawy pomocowe, które następnie trafiają do skrupulatnie wybranych rodzin. Przez lata na terenie powiatu kartuskiego bazy wolontariuszy znajdowały się przede wszystkim w samych Kartuzach oraz w Sierakowicach. W tym roku można przy tym mówić o swoistym rekordzie, bowiem pojawiły się jeszcze rejony Chwaszczyno, Żukowo i Sulęczyno, wszystkie gotowe, by roznosić ową pomoc.

A pomoc to szczególnie potrzebna, ponieważ rekordowa była liczba rodzin. Tylko w stolicy Kaszub wolontariusze odwiedzili ich 101, z czego 60 włączono do akcji. Na szczęście w całej Polsce udało się znaleźć darczyńców dla każdego, a sami wolontariusze nie ukrywają, że to właśnie była ich główna obawa.