Poważny wypadek w Zalesiu w gminie Brusy. Samochód uderzył w drzewo, trzy osoby trafiły do szpitala

Samochodem marki Honda podróżowały trzy osoby - małżeństwo w wieku około 40 lat i ich 14-letnia córka. Wszyscy zostali przetransportowani do szpitala. Mężczyzna z córką drogą kołową do szpitala w Chojnicach, a kobieta - śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do Kościerzyny.

Jak podaje rzecznik prasowy komendy straży pożarnej w Chojnicach, Henryk Koźlewicz, dokładne przyczyny wypadku jeszcze nie są znane, ale kierujący pojazdem mężczyzna prawdopodobnie stracił przytomność tuż przed uderzeniem w drzewo.

Ruch na drodze został już przywrócony, obecnie odbywa się wahadłowo.