Poważny wypadek w Ramotach. Maszyna do prasowania siana wciągnęła rękę mężczyzny!

Do zdarzenia doszło w niedzielę (5 czerwca) po południu. Jak ustalili policjanci, 60-latek uległ wypadkowi, gdy próbował naprawić maszynę.

Policja apeluje do rolników o rozwagę. Co roku, kiedy do pracy w polu ruszają sprzęty rolnicze, dość często dochodzi do wypadków. Wypadki te nie zawsze są śmiertelne, ale bardzo często kończą się poważnym uszkodzeniem ciała, amputacją kończyn, czy rozległymi ranami. Ich przyczyną zwykle jest nieprzestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa, nieuwaga, pośpiech i zmęczenie.

