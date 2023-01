Potrzebna jest parafina do świec, które zostaną przewiezione na Ukrainę. Zbiera ją mieszkaniec Miastka. Jak można mu pomóc? Maria Sowisło

Mieszkaniec Miastka tworzy świece okopowe. Tak można mu pomóc z arch. NM Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Sławomir Czomko, mieszkaniec Miastka, organizuje zbiórkę parafiny, która zostanie wykorzystana do wytworzenia świec okopowych. To właśnie one pomogą przetrwać zimę ukraińskim żołnierzom, walczącym o niepodległość swojego kraju.