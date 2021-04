Poszukiwania 17-letniej gdańszczanki zakończone

Pomorze: Uczniowie klas 1-3 wrócili do szkół. Dzieci się cieszą, rodzice martwią o przeładowanie materiałem. Jak poradziły sobie szkoły?

Uczniowie pomorskich szkół po długiej przerwie powrócili do szkolnych ławek. Na razie decyzją tą objęci są uczniowie klas 1-3, którzy mają uczyć się hybrydowo, tzn. część ich lekcji będzie odbywać się w szkolnych salach, część – w domu. Co na to ich rodzice? I jak temat komentują dyrektorzy placówek?