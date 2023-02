Poszukiwacze poroża opanowali lasy. Niektórzy niestety krzywdzą przy tym zwierzęta

Poszukiwacze poroża opanowali lasy

W pomorskich lasach zaroiło się od poszukiwaczy poroży jelenia. Do połowy marca te zwierzęta dokonują zrzutów, a ich tyki są cennym znaleziskiem dla wielu osób. Są tacy, którzy tropią zwierzęta i próbują odnaleźć zrzuty. Dla niektórych to hobby, dla innych sposób na biznes.

- Byki, które noszą to poroże, potrzebują go podczas rykowiska - wyjaśnia Anna Kukier z Nadleśnictwa Lipusz. - To symbol ich witalności i siły. Służą też do walki z konkurencją o względy łani. W lutym zwierzęta zaczynają gubić poroże i jest to zupełnie naturalny proces.

Okazuje się, że kościec poroża jest cenny, zwłaszcza wykorzystywany w produkcji biżuterii. Choć trudno to sobie wyobrazić, to powstają z niego pierścionki, naszyjniki, kolczyki, a z róży, czyli dolnej części poroża tworzone są np. broszki. Lista możliwych produktów, wykonywanych ze zrzutów jest naprawdę imponująca. A to oznacza, że wiele osób poszukuje w lasach poroża w celach zarobkowych.