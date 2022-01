Postrzelił 14-latka w Załakowie, bo pomylił go z dzikiem. Jest akt oskarżenia

- Po usłyszeniu dźwięku poruszających się kłosów kukurydzy, nie upewniwszy się we właściwy sposób co do tożsamości poruszającego się obiektu, [myśliwy] oddał strzał sądząc, że mierzy do zwierzyny. Trafił w znajdującego się w gęstwinie 14-letniego chłopca. Po stwierdzeniu pomyłki niezwłocznie udzielił pomocy pokrzywdzonemu - informuje prokurator Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.