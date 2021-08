Posłanka Beata Maciejewska walczy o prawo do najmu dla byłego bezdomnego

Posłanka Lewicy Beata Maciejewska w kwietniu br. zaapelowała do władz Gdańska o kontrolę umowy, na mocy której Kościół nabył działkę przy ulicy Brzegi przy 99-procentowej bonifikacie (za ok. 4,5 tys. zł, oszczędzając prawie pół miliona zł). Było to parę tygodni po tym, jak Watykan ogłosił decyzję ws. byłego już metropolity.

Przypomnijmy, że emerytowany hierarcha został oskarżony o tuszowanie pedofilii oraz mobbing wobec księży, w związku z czym otrzymał zakaz przebywania na terenie archidiecezji gdańskiej oraz sprawowania celebracji sakralnych w jej obrębie. Prócz tego nakazano mu płacić pieniądze na Fundację Św. Józefa, która pomaga pokrzywdzonym.