Poseł PiS z Gdańska odbył najdroższą w 2022 roku podróż wśród wszystkich parlamentarzystów. Jaki był jej cel? Kacper Płażyński odpowiada

Celem wyjazdu były obchody 42. rocznicy powstania Solidarności, wyjazd był na zaproszenie Federacji Polskich Organizacji w Australii.

- Podróż nie jest żadną tajemnicą, informowałem o niej na bieżąco na swoich social mediach. To było zaproszenie od największej organizacji polonijnej w Australii, zrzeszającej w dużej mierze byłych działaczy opozycji wobec PRL, którzy w latach 70' zdecydowali się wyemigrować - mówi "Dziennikowi Bałtyckiemu" Kacper Płażyński, poseł na sejm RP. - Na wydarzenie zaproszono również mnie, jestem członkiem komisji ds. łączności z Polakami za granicą. Co roku parlamentarzyści podróżują do Australii, wiosną było dwóch senatorów. To nic nadzwyczajnego.

- zapewnia poseł.