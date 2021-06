Poseł PiS Kacper Płażyński pisze do premiera ws. marketów sieci Kaufland, które mają być placówkami pocztowymi

Spore poruszenie wywołała informacja o tym, że markety sieci Kaufland mają być otwarte we wszystkie niedziele, nie tylko te handlowe. Ma na to pozwolić uznanie sklepów jako placówki pocztowe, które mogą działać w niedziele.

- Od wielu lat misją sieci Kaufland jest ułatwianie klientom codziennych zakupów. Konsekwentnie stawiamy na koncept one-stop-shopping, dając kupującym dostęp do szerokiego wachlarza usług i produktów najemców naszych pasaży. Mamy świadomość, że to właśnie możliwość zrobienia kompleksowych zakupów oraz załatwienia wielu innych spraw w jednym miejscu, znacznie zwiększa komfort klientów. Dotyczy to także usług pocztowych - mówi Marcin Łojewski, członek zarządu Kaufland Polska. - Na rynku handlowym obserwujemy tendencję uruchamiania tego typu działalności, która jednocześnie stwarza możliwość prowadzenia sprzedaży w niedziele niehandlowe. Uważnie obserwujemy konkurencję oraz trendy i nie zamykamy się na żadne z rozwiązań, które będzie odpowiadać potrzebom naszych klientów - dodaje.

Firma tłumaczy ten ruch wzrostem popularności zakupów online w dobie pandemii. Z danych sieci wynika, że od marca 2020 do 23 maja 2021 klienci odebrali z jej marketach ponad 71 tys. paczek. Usługa działa od niedawna we wszystkich sklepach Kaufland.

Przeciwko ewentualnemu otwarciu marketów sieci Kaufland w niedziele niehandlowe protestuje NSZZ "Solidarność" oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości z Gdyni Janusz Śniadek, były lider "S". To on koordynował prace nad ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę, którą przyjęto w 2017 roku i która weszła w życie rok później. Od 2020 roku obowiązuje zakaz handlu w niedziele z kilkoma wyjątkami w ciągu całego roku. Business Insider podaje, że Janusz Śniadek nie wyklucza nowelizacji ustawy o zakazie handlu w niedziele.

Z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego wystąpił inny pomorski poseł PiS. Kacper Płażyński powołuje się w swoim piśmie do Prezesa Rady Ministrów na list od właściciela małego sklepu z Gminy Sztutowo, który skłonił go do interwencji.