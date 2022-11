Poseł Marek Rutka i projekt zmian w ustawie o transporcie zbiorowym. Kierowcy mają być chronieni jak funkcjonariusze publiczni Daniel Nawrocki

Marek Rutka, poseł na Sejm RP, zaprezentował projekt o zmianie ustawy o publicznym transporcie (we wtorek 8 listopada 2022 r.). Osoba, która wykonuje przewóz osób, ma korzystać z ochrony przewidzianej dla funkcjonariusza publicznego. Jest to efekt m.in. pobicia kierowcy w Gdańsku, które wydarzyło się we wrześniu 2022 roku.