Poseł Konfederacji Michał Urbaniak: Powinniśmy normalnie żyć, jestem przeciwny zmuszaniu do szczepień i lockdownom

Jak pan ocenia obostrzenia pandemiczne, które rząd wprowadził w związku z nowym wariantem koronawirusa? Czy pan je akceptuje?

W zeszłym tygodniu minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że lockdown, który obowiązywał kilka miesięcy wcześniej, nie przyniósł oczekiwanego skutku. A teraz minister jednak wprowadził obostrzenia, w tym m.in. wskazał, ile osób może przebywać w wybranych miejscach publicznych - np. sklepach, restauracjach, kinach czy hotelach. Limity nie dotyczą osób zaszczepionych. Tylko problem w tym, że nie wiadomo, kto ma to weryfikować. Czy mają to robić przedsiębiorcy? Czy może pracownicy np. restauracji, których dotyczą limity? Brakuje podstawy prawnej, która by jasno określała, jak te ograniczenia będą egzekwowane. Mam wrażenie, że te ograniczenia są wprowadzane prawem kaduka. Informacje o szczepieniach to przecież dane dotyczące stanu zdrowia konkretnych ludzi i tego, jakim procedurom medycznym one się poddały. To nie są dane, do których dostęp może mieć każdy. Mogą one być udostępnione tylko, jeśli dana osoba zechce to zrobić. Nie można zmuszać do ich przedstawiania czy też pozbawiać dostępu do jakichś usług, jeśli ktoś tych danych nie udostępni. To jest stawianie przedsiębiorców w wątpliwej moralnie sytuacji, a przede wszystkim - to jest rodzaj dyskryminacji obywateli i ich segregowanie na zaszczepionych i niezaszczepionych. Szczepienia nie powinny nas, Polaków, dzielić. Powinniśmy być ponad to.