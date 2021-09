Poseł Janusz Kowalski: Chodzi o sprawiedliwą transformację energetyczną

W połowie lipca br. KE opublikowała pakiet reform gospodarczych i legislacyjnych, znanych jako Fit for 55. Jego cele zakładają 55-proc. redukcję emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Osiągnięcie pełnej neutralności klimatycznej UE ma nastąpić do roku 2050. Również przyjęta 2 lutego br. przez rząd Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040) mówi o wycofaniu się z węgla i zastąpieniu go odnawialnymi źródłami energii i energetyką jądrową. Czy pańskim zdaniem tak błyskawiczna dekarbonizacja jest realna, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że polski miks energetyczny opiera się obecnie w 70 proc. na węglu?

Zbigniew Ziobro i Michał Wójcik, jako jedyni członkowie Rady Ministrów nie poparli przyjęcia PEP2040. Pół roku po ogłoszeniu tej uchwały nasze obawy niestety się potwierdziły. Ceny gazu są najwyższe od 12 lat. My, jako Solidarna Polska, przestrzegaliśmy przed odejściem od węgla na rzecz importowanego gazu. Pamiętajmy, że na terenie Polski wydobywamy tylko 4 mld m3 gazu ziemnego. Polska gospodarka potrzebuje obecnie ok. 20 mld m3, a za 20 lat popyt na gaz się podwoi. Tyle bowiem wyniesie ekwiwalent dla węgla zużywanego w elektrociepłowniach i elektroenergetyce.