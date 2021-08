Pościg w Gdańsku i podwójny traf policyjnej grupy SPEED Kamil Kusier

We wtorek tj. 24 sierpnia 2021 roku do policyjnego aresztu w Gdańsku trafiło dwóch zatrzymanych. To sukces policjantów ruchu drogowego z grupy SPEED, którzy przeprowadzili udaną akcję pościgową. Oprócz kierowcy, funkcjonariusze zatrzymali również pasażera, który jak się później okazało był poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Elblągu.